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Страны G7 намерены пресекать попытки России обойти санкции

Страны Группы семи (G7) намерены пресекать любые попытки со стороны России обойти санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, а также планируют поддерживать Киев, пока это будет необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав центробанков стран "семерки".

Страны G7 заявили о мерах против России в случае попытки обойти санкции
© ТАСС

"Мы по-прежнему готовы противостоять любым попыткам обойти и подорвать наши санкционные меры. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется", - отмечается в документе.

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени японская сторона провела некоторые министерские встречи "семерки", в том числе глав МИД и министров цифровизации и технологий.

Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

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