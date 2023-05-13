СМИ: В сеть утекли личные данные 237 тыс. госслужащих США

В сеть попали личные данные 237 тысяч государственных служащих США в результате утечки в американском министерстве транспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства, которое было направлено в Конгресс США.
По данным агентства, утечка затронула систему обработки льгот TRANServe, компенсирующую госслужащим часть расходов на проезд.
"Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена", - говоирится в сообщении.
Отмечается, что утечка данных не затронула никаких систем безопасности, но пока неизвестно, кто может быть ответственен за взлом.
Ранее компания Toyota сообщала об утечке данных свыше 2 млн водителей. Информация попала в публичный доступ из-за ошибки настроек в облачной системе компании.