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Байден дал обещания по уничтожению химоружия

США уже к осени 2023 года завершат уничтожение собственных запасов химического оружия. Об этом заявил президент Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное Белым домом в преддверии намеченной на 15-19 мая в Гааге тематической конференции.

Байден дал обещания по уничтожению химоружия
© ТАСС

«По мере того, как мы вместе работаем над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года», — сказал лидер американского государства, подчеркнув, что реализация этой идеи — важная веха в области разоружения, которая задает самые высокие стандарты прозрачности и общественной безопасности.

Он пообещал, что Вашингтон планирует и дальше поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению производства, накопления и применения химического оружия во всем мире.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия», — считает Байден.

Он призвал все прочие государства присоединиться к США, чтобы отстаивать правду и привлечь к ответственности всех, кто нарушил этот договор. Лидер США подчеркнул, что применение химического оружия строго запрещено, и Вашингтон не оставит борьбу с безнаказанностью в этой сфере.

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