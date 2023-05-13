Байден дал обещания по уничтожению химоружия

США уже к осени 2023 года завершат уничтожение собственных запасов химического оружия. Об этом заявил президент Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное Белым домом в преддверии намеченной на 15-19 мая в Гааге тематической конференции.

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«По мере того, как мы вместе работаем над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года», — сказал лидер американского государства, подчеркнув, что реализация этой идеи — важная веха в области разоружения, которая задает самые высокие стандарты прозрачности и общественной безопасности.

Он пообещал, что Вашингтон планирует и дальше поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению производства, накопления и применения химического оружия во всем мире.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия», — считает Байден.