Эрдоган обличил Байдена во лжи

Президент США Джо Байден во время встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Об этом пишет РИА Новости.

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Президент Тайип Эрдоган в ходе интервью местным журналистам напомнил, что до начала предвыборной кампании в США Джо Байден заявлял о необходимости «устранения Эрдогана», однако уже будучи лидером страны пытался откреститься от этих слов.

«После этого заявления мы много раз встречались. Когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — подчеркнул Эрдоган.

Он сравнил эту историю с ситуацией с оппозиционным кандидатом в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, который призвал Россию «не вмешиваться» в президентские выборы, а затем назвал это всего лишь предупреждением, заверив, что ничего против России он не имеет. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал его высказывание и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств, как и в их электоральные процессы.

«Господин Кемаль, вы так и не научились политическим приемам», — заявил Эрдоган своему сопернику.

Он напомнил, что Кылычдароглу заявлял о намерении ввести санкции против России. Политики европейских стран высказывались подобным же образом, а потом пошли на попятную, отметил глава Турции.