Эрдоган обличил Байдена во лжи
Президент США Джо Байден во время встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Тайип Эрдоган в ходе интервью местным журналистам напомнил, что до начала предвыборной кампании в США Джо Байден заявлял о необходимости «устранения Эрдогана», однако уже будучи лидером страны пытался откреститься от этих слов.
«После этого заявления мы много раз встречались. Когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — подчеркнул Эрдоган.
Он сравнил эту историю с ситуацией с оппозиционным кандидатом в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, который призвал Россию «не вмешиваться» в президентские выборы, а затем назвал это всего лишь предупреждением, заверив, что ничего против России он не имеет. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал его высказывание и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств, как и в их электоральные процессы.
«Господин Кемаль, вы так и не научились политическим приемам», — заявил Эрдоган своему сопернику.
Он напомнил, что Кылычдароглу заявлял о намерении ввести санкции против России. Политики европейских стран высказывались подобным же образом, а потом пошли на попятную, отметил глава Турции.
«Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам», — подчеркнул Эрдоган.