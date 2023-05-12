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Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети обвинил страну в том, что она якобы поставляет оружие России. После того, как МИД ЮАР направил официальный протест из-за его заявления, он принес свои извинения, рассказали в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия РФ
© Lenta.ru

«После сегодняшней встречи посол... признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — сказано в заявлении министерства.

Южноафриканские дипломаты также напомнили о строгих процедурах продажи республикой вооружений другим странам и отметили, что президент Сирил Рамафоса поручил провести независимое расследования возможной передачи вооружений Москве.

В ЮАР опровергли поставки оружия в Россию

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не принимал решения приступить к передаче Киеву ракет большой дальности, несмотря на поставки Лондона.

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