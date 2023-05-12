Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия РФ

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети обвинил страну в том, что она якобы поставляет оружие России. После того, как МИД ЮАР направил официальный протест из-за его заявления, он принес свои извинения, рассказали в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.