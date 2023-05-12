Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем

"Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе (проголосует за кандидата от оппозиции - прим. ТАСС), то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах", - сказал турецкий лидер в интервью турецким СМИ за два дня до выборов.