Кандидат в президенты Турции проигнорировал вопрос журналиста о России

Кандидат в президенты Турции от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу проигнорировал вопрос журналиста насчет обвинений в адрес России. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сегодня, 12 мая, Кылычдароглу провел в Анкаре митинг. Пока кандидат шел к сцене один из журналистов спросил у него о том, в чем он обвиняет Россию, однако он проигнорировал вопрос.