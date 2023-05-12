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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу проигнорировал вопрос журналиста о РФ

Кандидат в президенты Турции от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу проигнорировал вопрос журналиста насчет обвинений в адрес России. Об этом сообщают «Известия».

Кандидат в президенты Турции проигнорировал вопрос журналиста о России
© globallookpress.com

По данным издания, сегодня, 12 мая, Кылычдароглу провел в Анкаре митинг. Пока кандидат шел к сцене один из журналистов спросил у него о том, в чем он обвиняет Россию, однако он проигнорировал вопрос.

Напомним, что в разгар президентской гонки действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил во вмешательстве в выборы США. На следующий с таким же посылом, но уже в адрес России выступил его оппонент Кылычдароглу. Данное заявление вызвало возмущение со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и Эрдогана.

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