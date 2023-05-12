Минюст: Саакашвили вернут в тюрьму, если медики дадут такую рекомендацию

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть возвращен в пенитенциарное учреждение в случае, если врачи клиники, где он лечится, дадут подобную рекомендацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Осужденный Саакашвили является заключенным, и мы, как и раньше, действуем согласно рекомендациям врачей. Когда у нас будет соответствующий отчет, он будет переведен в пенитенциарное учреждение", - заявил Брегадзе.

Как добавил глава Минюста, сейчас бывший грузинский глава государства в медучреждении "Вивамед". Ранее директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе заявил, что жизни Саакашвили ничего не угрожает 30 апреля стало известно, что находящийся на лечении в частной тбилисской клинике Саакашвили отказался принимать помощь от нынешнего лечащего врача, уже третьего по счету за последние 14 месяцев.