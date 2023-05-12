Выборы в Турции 2023: дата, кандидаты, прогнозы

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Главными претендентами на президентский пост считаются нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти более 20 лет, и представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Каковы шансы кандидатов, разбирался «Рамблер».

Чтобы одержать победу, кандидату необходимо набрать более половины голосов, если этого не произойдет, то 28 мая пройдет второй тур, где победитель будет определен простым большинством.

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По данным опросов общественного мнения (Poll of Polls), которые приводит Politico, ни Эрдоган, ни Кылычдароглу вряд ли смогут набрать большинство голосов в первом туре. Эксперты прогнозируют, что действующий турецкий лидер получит 46% голосов, его оппонент — 50%. Оставшиеся голоса распределятся между другими кандидатами. Во втором туре шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу примерно равны.

При этом голосование для турок, проживающих за рубежом, уже завершилось, и явка составила рекордные 51%, то есть более 1,8 миллиона человек по всему миру. В Турции зарегистрировано почти 62 миллиона избирателей, в том числе около 5 миллионов впервые проголосовавших, отмечает «Московский комсомолец».

Эксперты обратили внимание на то, что больше всего турецких избирателей накануне выборов волнует экономическая ситуация в стране, резко ухудшившаяся после катастрофического землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года и унесшего тысячи жизней, пишет «Лента.ру».

Немаловажное влияние на настроения электората может оказать и недавний инцидент с недомоганием, настигшим президента в прямом эфире, пояснил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Григорий Лукьянов.

«При ухудшении его здоровья доверие к его окружению и к его партии может снизиться именно из-за отсутствия альтернативного лидера, способного если не заменить, то выступить политическим наследником Эрдогана», - отметил он.

Парламентские выборы в Турции

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу возглавляет Республиканскую народную партию – старейшую в стране и вторую по числу мандатов в парламенте. Он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий. Два наиболее популярных политика страны — мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу — в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами, как и лидеры других входящих в альянс партий, отмечает РБК.

При этом, согласно опросам общественного мнения, позиции Партии справедливости и развития на парламентских выборах гораздо прочнее, чем на президентских. А всего на выборах будут представлены 32 партии и пять альянсов. Но шансы преодолеть 7% барьер есть только у Республиканского альянса Эрдогана, Народного альянса Кылычдароглу, Альянса труда и свободы, в который входят Левая партия зеленых и Рабочая партия Турции.

Отношения с Россией

Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией». Также Кылычдароглу отмечал, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».

В случае победы Кылычдароглу также обещал «дать сигнал» европейским странам и разморозить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.

При этом он обратился к России с призывом не вмешиваться в выборы и «убрать руки от турецкого государства», опубликовав соответствующую запись в Twitter.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», - написал он на турецком и русском языках.

Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как действующий президент Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу РНП, напоминает РБК.

При этом турецкий политолог Керим Хас усомнился в том, что победа кандидата от оппозиции приведет к резкому ухудшению отношений Москвы и Анкары, пишет «Коммерсант».

«Турция сейчас не может позволить себе роскошь ввести какие-то санкции против Москвы. Экономика республики в не очень хорошем состоянии. Так что в долгосрочном плане даже возможно, что победа оппозиции на выборах выгоднее для России. Кылычдароглу не сделает каких-то резких шагов, в отличие от президента Эрдогана», - считает он.

В свою очередь директор ИЦ «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов в интервью аналитическому порталу «Абзац» отметил, что США могут вмешаться в выборы в Турции.

По его мнению, мощная кампания в западных СМИ, направленная против Эрдогана, является «беспрецедентным случаем», так как ранее США все делали не столь открыто. Это свидетельствует о том, что президент смог зачистить руководство республики от американских агентов влияния, заметил Тарасов.

А доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков обратил внимание на то, что неопределившихся избирателей слишком много, чтобы сейчас делать однозначные прогнозы по поводу того, что выиграет президентскую гонку.