Египет проигнорировал просьбу США закрыть небо для рейсов РФ в Сирию

Египет не стал выполнять просьбу США запретить полеты для российских самолетов, совершающих рейсы в Сирию. Об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и египетские правительственные источники.

Газета отмечает, что ранее США потребовали ограничить возможность пролета российских самолетов, направляющихся в Сирию и возвращающихся из нее, у Турции, Иордании и Ирака. Американская администрация считает, что Россия может перевозить из Сирии оружие для использования на Украине. Перечисленные страны согласились ограничить возможность пролета российских военных бортов над своей территорией. Однако рейсы, указывает газета, продолжали совершаться обходными маршрутами через воздушное пространство Египта.