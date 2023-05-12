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Страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине

Страны G7 рассматривают способы передачи замороженных российских активов Киеву. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источник, передает агентство «Прайм». Представители «Большой семерки» в ходе встречи обсуждали подход, который заключается в использовании дохода от этих активов как способ обхода ряда юридических препятствий.

Астрономы зафиксировали крупнейший в истории наблюдений космический взрыв

NASA

Британские астрономы зафиксировали самый масштабный взрыв в истории наблюдений в космосе, который превосходит размеры Солнечной системы в 100 раз. Об этом пишет газета The Guardian.

Исследователи из Саутгемптонского университета заявляют, что это событие произошло из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа. Вспышка была замечена год назад, но по мере увеличения яркости, астрономы решили провести дополнительные наблюдения и установили расстояние до нее - 8 миллиардов световых лет.

Болгария изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами

EPA/ТАСС

Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан с шенгенскими визами. Об этом сообщает АТОР. Теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну. Для въезда в Болгарию нужна будет открытая виза.

ЕС предложил приостановить поставки по "Дружбе" в ФРГ и Польшу

Евросоюз выступил за официальную остановку поставок из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую документацию. Отмечается, что исключения останутся для трех стран. Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.

МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на приостановление членства в организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР. Напомним, что 16 ноября МПК приостановил членство ПКР. Российская организация обжаловала это решение 26 декабря. Апелляционный трибунал встал на сторону российского комитета, сославшись на процессуальные нарушения, допущенные МПК. Кроме того, при приостановке организация не предоставила убедительных доказательств необходимости данной меры. Апелляционному трибуналу их также не предоставили.

Евросоюз и США оценили потери ВСУ

Власти Евросоюза считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 15 тысяч военнослужащих с момента начала боевых действий в феврале 2022 года (речь идет о потерях убитыми). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренние документы ЕС. В этих же документах сказано, что, по оценкам США, Киев потерял 17 500 человек убитыми. В общей сложности ВСУ потеряли от 124 тысяч до 131 тысячи человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, считают американские власти.

Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии

Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена, бывшего депутата красноярского законодательного собрания Анатолия Быкова виновным в подстрекательстве к убийству. Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, мужчина получил 11 лет лишения свободы. По версии следователей и суда, Быков занимался подстрекательством к убийству бизнесмена Андрея Неколова — оно произошло в январе 2005 года. Вместе с тем от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство предпринимателя Андрея Грабовского, произошедшем в 2004 году, его освободили — истек срок давности.

Космический аппарат NASA обнаружил две новые суперземли

Астрономы обнаружили две экзопланеты типа «суперземля», вращающиеся в обитаемой зоне ближайшей звезды. Каждая из них немного больше Земли и обе вращаются вокруг одной и той же звезды. Об этом пишет Space. Экзопланеты были обнаружены спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), когда они пересекали лицо своей родительской звезды, так называемого, красного карлика - TOI-2095, которая находится примерно в 137 световых лет от Солнечной системы. Этот транзит вызвал провалы в свете звезды и анализ этих провалов помог выявить некоторые характеристики двух планет.

Tesla отозвала 1,1 млн автомобилей

Китайские власти обязали производителя электромобилей Tesla провести масштабный отзыв своих машин. Как сообщает Beijing Daily Press, сервисная компания затронет Model 3 и Model Y, выпущенные на заводе в Шанхае, а также Model X и Model S, ввозимые из США — всего 1 104 622 единицы.

СМИ сообщили о смерти попавшего в ДТП футболиста Каракина

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