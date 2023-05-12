$77.20+1.3284.25+1.36

США открыли охоту на россиян ради обмена на Гершковича

Власти США ищут заключенных российских граждан по всему миру, чтобы обменять на американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

США открыли охоту на россиян ради обмена на Гершковича
© Lenta.ru

Охоту открыли не только на россиян в американских тюрьмах, но и на тех, кто содержится в других странах.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что на обмен претендует осужденный в США по делу о киберпреступлении россиянин Роман Селезнев.

Сотрудник WSJ Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже, журналиста арестовали до 29 мая. Он свою вину отрицает.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий