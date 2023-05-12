США открыли охоту на россиян ради обмена на Гершковича

Власти США ищут заключенных российских граждан по всему миру, чтобы обменять на американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

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Охоту открыли не только на россиян в американских тюрьмах, но и на тех, кто содержится в других странах.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что на обмен претендует осужденный в США по делу о киберпреступлении россиянин Роман Селезнев.