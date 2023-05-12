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В Польше потребовали отставки министра обороны после инцидента с ракетой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен уйти в отставку после инцидента с найденной ракетой под Быдгощем. С таким призывом выступил бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск, сообщает RFM24.

В Польше потребовали отставки министра обороны после инцидента с ракетой
© Lenta.ru

Туск подчеркнул, что общественность до сих пор не знает, что произошло на самом деле. «Почему в такой драматической ситуации министр национальной обороны ведет себя как законченный трус», — добавил политик, отметив, что Блащак «бежит от ответственности».

Ранее Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны недалеко от города Замосць, примерно в 15 километрах от Быдгоща. По данным RFM24, это была стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства.

11 мая Блащак заявил, что ракет могла прилететь с территории Украины. Он уточнил, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся объекте.

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