СМИ: президент Италии встретится с Зеленским

Президент Италии Серджо Маттарелла встретится 13 мая с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское национальное информагентство ANSA.

Предположительно, переговоры пройдут в президентском Квиринальском дворце. Время их начала пока неизвестно.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Зеленского может принять Папа Римский Франциск. Украинская сторона запросила аудиенцию у понтифика еще несколько дней назад.

Напомним, что ранее Зеленский уже посетил ряд европейских столиц. В частности, 3 марта украинский президент прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, а также побывал на саммите стран Северной Европы и Украины. 4 мая Зеленский прибыл в Нидерланды, куда для встречи с украинским президентом также прибыл премьер-министр Бельгии.