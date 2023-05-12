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СМИ: президент Италии встретится с Зеленским

Президент Италии Серджо Маттарелла встретится 13 мая с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское национальное информагентство ANSA.

СМИ: президент Италии встретится с Зеленским
© globallookpress.com

Предположительно, переговоры пройдут в президентском Квиринальском дворце. Время их начала пока неизвестно.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Зеленского может принять Папа Римский Франциск. Украинская сторона запросила аудиенцию у понтифика еще несколько дней назад.

Напомним, что ранее Зеленский уже посетил ряд европейских столиц. В частности, 3 марта украинский президент прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, а также побывал на саммите стран Северной Европы и Украины. 4 мая Зеленский прибыл в Нидерланды, куда для встречи с украинским президентом также прибыл премьер-министр Бельгии.

Также сообщалось, что к 13-14 мая Зеленский может приехать в Берлин. После публикации этой информации в СМИ началось расследование по поводу разглашения конфиденциальных данных, которые касаются поездки.

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