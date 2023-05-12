Обзор иноСМИ: смысл заявления Зеленского о контрнаступлении и глава ЕЦБ о риске для Европе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники

Почему Зеленский заявил о неготовности к наступлению

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени, чтобы начать наступление, так как ВСУ все еще ожидают поставок обещанной Западом военной помощи. Опрошенные The New York Times аналитики сочли слова Зеленского давлением на Запад ради ускорения поставок техники, попыткой снизить ожидания от наступления или дезинформацией, цель которой - «застать русских врасплох».

Выступая в своей штаб-квартире в Киеве, Зеленский охарактеризовал новые боевые бригады как готовые к боям, но подчеркнул, что армия все еще ждет бронетехники, поступающей партиями. По его словам, с теми вооружениями, что уже есть у ВСУ, военные способны добиться успеха, но потеряли бы много людей. Украинский военный аналитик Тарас Чмут назвал слова Зеленского правдой: по мнению эксперта, вооружений, полученных ВСУ за последние месяцы, все еще недостаточного для успешного наступления. Особенно острой остается нехватка средств ПВО, подчеркнул он. Однако украинский эксперт по безопасности Мария Золкина считает, что заявление Зеленского, вероятно, преследовало двойную или даже тройную цель: заставить западных партнеров ускорить поставки, снизить ожидания Запада на случай, если наступление окажется не слишком успешным, и вбросить информационную уловку, чтобы скрыть приготовления ВСУ.

Европейский центробанк предупредил о серьезных рисках инфляции

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в интервью Nihon Keizai, что ее тревожит инфляция в еврозоне, которая указывает на «значительные риски» дальнейшего роста цен. В то же время Лагард подчеркнула, что не ожидает рецессии, и заверила, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, несмотря на опасения на финансовых рынках.

Темпы роста потребительских цен в двадцати странах еврозоны достигли семи процентов в год, что выше пятипроцентного показателя США. Хуже всего ситуация в Центральной и Восточной Европе - в трех странах Балтии годовая инфляция уже превысила десять процентов. В странах начались забастовки работников с требованиями повысить заработную плату. Лагард отметила, что главная задача для ЕС - это ценовая стабильность, и европейский блок, в отличие от США, не пытается угнаться за двумя зайцами сразу - и за снижением инфляции, и за повышением занятости.

WP: границу США каждый день незаконно переходят десять тысяч мигрантов

На этой неделе количество незаконных пересечений границы США превысило десять тысяч в день - это самый высокий уровень за всю историю страны, пишет The Washington Post. Наплыв нелегальных мигрантов связан с тем, что в 23:59 11 мая закончилось действие пандемийного правила (Раздела 42), разрешавшего разворачивать людей на границе без рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

Тысячи мигрантов уже переправились через реку Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, и через другие участки южной границы. Власти США приняли новые меры - теперь просителям убежища будут отказывать в подаче ходатайств, если они добрались до американской границы через третью страну, не попросив там защиты. Администрация президента США Джо Байдена пообещала, что эта стратегия со временем увенчается успехом, но пока ситуация на границе останется хаотичной.

«США закупили у России ядерное топливо на миллиард долларов»

США проделали тщательную работу по введению санкций против России, но Вашингтон по-прежнему полагается на Москву как на один из ключевых поставщиков ресурсов, пишет Newsweek. В частности, США все еще закупают у России ядерное топливо - в 2022 году они заплатили РФ за его поставки почти миллиард долларов.

Обогащение урана - узкоспециализированный процесс, который возможен лишь в некоторых странах, в том числе в России. У РФ один из крупнейших в мире запасов урана, и страна преуспела в его обогащении (обогащенный уран затем можно использовать в качестве ядерного топлива). Российская государственная корпорация «Росатом» обеспечивает четверть американских потребностей в ядерном топливе, подчеркивает Newsweek.

ЕС запланировал протянуть кабель к Грузии по дну Черного моря

ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель по Черному морю, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих по территории России, сообщает Financial Times. Кабель стоимостью 45 миллионов евро свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря и протянется на 1100 километров.