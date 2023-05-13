La Repubblica: над Римом закроют небо во время визита Зеленского

В связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Италию над Римом закроют воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.

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По информации издания, небо над итальянской столицей будут контролировать полицейские вертолеты. При этом на железнодорожных вокзалах и в аэропортах будут усилены проверки.

Исторический центр города перекроют. Ожидается, что Зеленский прилетит в Италию рано утром в субботу и встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также возможно Зеленского примет папа Римский Франциск.