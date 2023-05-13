$77.20+1.3284.25+1.36

La Repubblica: над Римом закроют небо во время визита Зеленского

В связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Италию над Римом закроют воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.

La Repubblica: над Римом закроют небо во время визита Зеленского
© Телеграм-канал Zelenskiy/Official

По информации издания, небо над итальянской столицей будут контролировать полицейские вертолеты. При этом на железнодорожных вокзалах и в аэропортах будут усилены проверки.

Исторический центр города перекроют. Ожидается, что Зеленский прилетит в Италию рано утром в субботу и встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также возможно Зеленского примет папа Римский Франциск.

Ранее агентство ANSA сообщало, что президент Италии Серджо Маттарелла встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 13 мая. Переговоры пройдут в президентском Квиринальском дворце. Время встречи не уточняется. Премьер-министр Мелони посещала Киев с официальным визитом в феврале.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий