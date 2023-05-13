La Repubblica: над Римом закроют небо во время визита Зеленского

В связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Италию над Римом закроют воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.
По информации издания, небо над итальянской столицей будут контролировать полицейские вертолеты. При этом на железнодорожных вокзалах и в аэропортах будут усилены проверки.
Исторический центр города перекроют. Ожидается, что Зеленский прилетит в Италию рано утром в субботу и встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также возможно Зеленского примет папа Римский Франциск.
Ранее агентство ANSA сообщало, что президент Италии Серджо Маттарелла встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 13 мая. Переговоры пройдут в президентском Квиринальском дворце. Время встречи не уточняется. Премьер-министр Мелони посещала Киев с официальным визитом в феврале.