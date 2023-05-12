Польское посольство в Москве лишили доступа к его счетам в российских банках

«Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер», — заявила Захарова.