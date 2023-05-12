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Шансы Байдена переизбраться на фоне скандала с расследованием конгресса оценили

Расследование конгресса, которое установило, что семья американского лидера Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из иностранных источников, бьет по его шансам переизбраться на пост президента в 2024 году. Однако подобный скандал не приведет к импичменту политика, заявила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлева в беседе с РИА Новости.

Шансы Байдена переизбраться на фоне скандала с расследованием конгресса оценили
© Al Drago — Pool via CNP / Consolidated News Photos

«Создание этого информационного поля вокруг него началось уже сейчас. И вся кампания уже тоже началась, фактически идет противостояние двух негативных информационных полей — одного вокруг Дональда Трампа, второго вокруг Байдена», — объяснила эксперт.

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По ее словам, давление будет только нарастать. Журавлева также спрогнозировала, что Джо Байден может стать близким по скандальности к Трампу. Эксперт предположила, что возникнет негативная среда, которая приведет к тому, что нынешний президент будет бороться с нападками вместо того, чтобы сделать что-то на своем посту. Это сильно снизит рейтинги Байдена.

По словам Журавлевой, несмотря на то, что критика в адрес политика исходит от республиканцев, к ней восприимчива и часть избирателей-демократов. Если в 2024 году будет стоять «выбор либо Байден, либо Трамп», то демократы не станут голосовать за последнего, несмотря на скандалы вокруг действующего президента, резюмировала эксперт.

25 апреля Байден официально объявил, что выдвинет свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году. В своем видеообращении к американцам он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».

Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в прошлом году и объявил о своем участии в будущих выборах.

Ранее вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сделал прогноз по предстоящей президентской гонке. Политолог считает, что Байден не столкнется с ожесточенной конкуренцией на предстоящих праймериз Демократической партии, но навряд ли обойдет своего предшественника — Дональда Трампа.

По мнению Расмуссена, Байден сделал неверный ход, когда официально объявил о намерении вновь побороться за президентский пост.

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