Канада намерена вводить санкции против граждан Молдавии из-за СВО РФ на Украине

Оттава намерена в будущем применять ограничительные меры к молдавским гражданам и организациям из-за проведения Москвой специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы правительства Канады Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Речь идет о молдавских физических лицах и организациях, которые регулярно «нарушают права человека, ставят под угрозу международный мир и безопасность или причастны к существенным коррупционным действиям».

С этой целью Оттава подготовит новый набор положений в соответствии с канадским законом о специальных экономических мерах, который в настоящее применяется к РФ из-за ее «незаконных» действий на Украине.

Также Трюдо и Санду обсудили гуманитарный кризис в связи с ситуацией вокруг Украины. Отмечалось, что в Молдавии находится большое число украинских вынужденных переселенцев. Глава канадского правительства заявил, что Оттава выделит 2 млн долларов США на программу по обучению Национальной полиции Молдавии, для решения проблемы безопасности в сообществах с повышенной мобильностью граждан.