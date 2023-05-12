$75.88-0.8182.89-1.26

США пообещали приложить все усилия для восполнения нехватки вооружений Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что власти США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений и боеприпасов у Украины, если Киев направит соответствующий запрос Вашингтону. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу PBS.

США пообещали приложить все усилия для восполнения нехватки вооружений Киева
© Kevin Mohatt / Reuters

По его словам, власти США ежедневно работают с Украиной и с рядом стран, чтобы убедиться, что у Киева есть необходимая поддержка.

«Если существует недостаток, нехватка они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — сказал Блинкен, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Запад в недостаточных поставках бронетехники для контрнаступления Киева.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий