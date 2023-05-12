США пообещали приложить все усилия для восполнения нехватки вооружений Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что власти США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений и боеприпасов у Украины, если Киев направит соответствующий запрос Вашингтону. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу PBS.

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По его словам, власти США ежедневно работают с Украиной и с рядом стран, чтобы убедиться, что у Киева есть необходимая поддержка.

«Если существует недостаток, нехватка они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — сказал Блинкен, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Запад в недостаточных поставках бронетехники для контрнаступления Киева.