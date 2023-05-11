$75.88-0.8182.89-1.26

В Турции при перестрелке в кафе погибли пять человек

Во время перестрелки в кафе турецкого города Измир погибло пять человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Hürriyet.

В Турции при перестрелке в кафе погибли пять человек
© globallookpress.com

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Мендерес – две группы людей собрались в кафе, чтобы обсудить задолженность. В ходе обсуждения между ними возник конфликт, который закончился стрельбой. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погибло пять человек, ещё двое ранены. Издание также отмечает, что перестрелка привела к возникновению паники в районе.

«Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента», – уточняет источник.

Ранее двое мужчин устроили перестрелку в омском парке«Зеленый остров».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий