В Турции при перестрелке в кафе погибли пять человек
Во время перестрелки в кафе турецкого города Измир погибло пять человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Hürriyet.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе Мендерес – две группы людей собрались в кафе, чтобы обсудить задолженность. В ходе обсуждения между ними возник конфликт, который закончился стрельбой. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погибло пять человек, ещё двое ранены. Издание также отмечает, что перестрелка привела к возникновению паники в районе.
«Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента», – уточняет источник.
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