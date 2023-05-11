В Турции при перестрелке в кафе погибли пять человек

Во время перестрелки в кафе турецкого города Измир погибло пять человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Hürriyet.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Мендерес – две группы людей собрались в кафе, чтобы обсудить задолженность. В ходе обсуждения между ними возник конфликт, который закончился стрельбой. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погибло пять человек, ещё двое ранены. Издание также отмечает, что перестрелка привела к возникновению паники в районе.