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Экс-митрополита УПЦ приговорили к трем годам тюрьмы на Украине

Суд приговорил бывшего митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви митрополита Иоасафа к трем годам тюрьмы условно. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов.

Экс-митрополита УПЦ приговорили к трем годам тюрьмы на Украине
© РИА Новости

То же решение суд вынес в отношении секретаря епархии Романа Кондратюка. Их обвинили в разжигании религиозной вражды.

«Подсудимые свою вину признали», — отмечается в тексте.

Судья приговорил митрополита Иоасафа и секретаря епархии Кондратюка к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также им запрещено занимать руководящие должности в течение года.

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