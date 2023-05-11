Экс-митрополита УПЦ приговорили к трем годам тюрьмы на Украине

Суд приговорил бывшего митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви митрополита Иоасафа к трем годам тюрьмы условно. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов.

То же решение суд вынес в отношении секретаря епархии Романа Кондратюка. Их обвинили в разжигании религиозной вражды.

Судья приговорил митрополита Иоасафа и секретаря епархии Кондратюка к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также им запрещено занимать руководящие должности в течение года.