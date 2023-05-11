Молдавская полиция задержала российского миротворцa из-за георгиевской ленты

Объединенная контрольная комиссия (ОКК) по управлению миротворческой организацией в Приднестровье обсудила в четверг инцидент у мемориала "Шерпенский плацдарм", где молдавская полиция около часа удерживала машину военного коменданта миротворцев, российского полковника Дмитрия Гришина.

"В докладе объединенного военного командования отмечается, что российский полковник Гришин, ехавший 7 мая на церемонию перезахоронения останков советских воинов на мемориале "Шерпенский плацдарм", был остановлен молдавской полицией из-за георгиевской ленты на мундире. Инцидент был исчерпан только после приезда группы военных наблюдателей совместных миротворческих сил", - сообщило агентство "Новости Приднестровья" со ссылкой на ОКК.

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Сопредседатель комиссии от России Александр Андреев после заседания контрольной комиссии в беседе с журналистами отметил неправомерность действий молдавской полиции и призвал молдавскую делегацию провести необходимую разъяснительную работу с правоохранителями, которые работают в зоне безопасности.

"Мы надеемся, что это было недоразумение, а не намеренная провокация. Правоохранители, которые осуществляют свою деятельность в зоне безопасности, должны понимать, что там установлены особые правила; должны понимать, кто такой военный комендант и какие механизмы управления миротворческой операции. Мы надеемся, что нас услышали и у нас такого рода ситуации не будут возникать", - подчеркнул Андреев.

Российские миротворцы были введены в зону конфликта на основании подписанного с Молдавией соглашения "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. Российские военные более 30 лет поддерживают мир в регионе вместе с миротворцами Молдавии и Приднестровья. Руководство операцией осуществляет ОКК, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья.

В непризнанной республике также дислоцирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В их задачи входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина на своей территории перекрыла пути их снабжения.