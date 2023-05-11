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На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух бизнесменов в Полтавской области, обвиняемых в поставке в Россию оборудования для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом спецслужбы написали в своем Telegram-канале.

На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России
© Lenta.ru

По версии СБУ, руководитель местного предприятия, производящего алмазные инструменты, и его напарник, имеющий бизнес в России, наладили механизм скрытой поставки продукции для российского военно-промышленного комплекса.

Спецслужбы сообщили, что заказчиками выступали Курский электроаппаратный завод, а также московское предприятие «НПП Торий», которое производит комплектующие для российского оружия.

Задержанным предъявили обвинения по части 4 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса (УК) Украины, а директора предприятия дополнительно подозревают по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины.

11 мая СБУ обвинила в государственной измене трех бывших депутатов Верховной рады Украины от «Партии регионов»: Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова. В ведомстве заявили, что три бывших парламентария сотрудничают с Россией и находятся на ее территории.

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