$76.69-0.1384.15-0.76

В США заявили о победе Путина над НАТО и призвали блок вывести оружие из Европы

Президент России Владимир Путин успешно побеждает НАТО, блок должен вывести все оружие и войска из Европы. Об этом заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в Twitter.

В США заявили о победе Путина над НАТО и призвали блок вывести оружие из Европы
© globallookpress.com

«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО», — написал американский политик.

Он отметил, что российский лидер действует согласно международному праву, а США ежедневно его нарушают. Янг призвал НАТО «навсегда вывести все оружие и войска из Европы и Азии».

Ранее глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр предупредил страны блока о возможном конфликте с Россией. По его словам в НАТО «должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в их двери в любой момент».

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий