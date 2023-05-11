Президент России Владимир Путин успешно побеждает НАТО, блок должен вывести все оружие и войска из Европы. Об этом заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в Twitter.

«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО», — написал американский политик.

Он отметил, что российский лидер действует согласно международному праву, а США ежедневно его нарушают. Янг призвал НАТО «навсегда вывести все оружие и войска из Европы и Азии».