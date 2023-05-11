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Трамп не стал обещать, что признает итоги выборов в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что признает исход выборов главы государства в 2024 году, если они будут честными, передает The Hill. По его словам, он обязательно это сделает, если условие будет выполнено.

Трамп не стал обещать, что признает итоги выборов в 2024 году
© Газета.Ru

«Если я считаю, что это честные выборы, абсолютно. Если я считаю, что это честные выборы, для меня это будет честью [признать исход голосования]», — отметил Трамп.

Соответствующее заявление экс-президент США сделал в ответ на вопрос журналиста CNN Кейтлан Коллинз о том, будет ли он признавать итоги выборов 2024 года вне зависимости от результата или же вновь назовет их «сфальсифицированными» как в 2020 году. При этом Трамп несколько раз повторил, что сделает это только в том случае, если будет уверен в отсутствии мошенничества при голосовании.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп имеет шансы выйти победителем в случае повторения его дуэли в действующим главой Белого дома Джо Байденом на выборах 2024 года.

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