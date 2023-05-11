В Молдавии одобрили выход из соглашения о работе в стране телекомпании "Мир"

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правительство страны одобрило выход из соглашения о работе в стране телекомпании «Мир». Его слова приводятся на сайте парламента.

По его словам, за проект закона проголосовали 56 депутатов.

Лицензии шести телеканалов («РТР-Молдова», «Первый в Молдове», «НТВ-Молдова», «Акчент-ТВ», «ТВ-6», «Орхей-ТВ») были приостановлены комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП. Причиной послужило некорректное освещение событий на Украине.

Ранее Совет Евросоюза инициировал процесс приостановки лицензий на вещание четырех российских телеканалов: «НТВ», «РЕН ТВ», «Россия 1» и Первый канал.