Глава МВД Турции Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране. Об этом Сойлу заявил в интервью CNN Türk.
"США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - сказал он.
Ранее Сулейман Сойлу заявлял, что западная пресса для реализации плана Соединенных Штатов устраивает манипуляции в отношении предстоящих президентских и парламентских выборов в Турции.
Сойлу отмечал, что после 1960 года западные страны внедрились в турецкую политическую систему. По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумел пресечь западное проникновение в страну.
До этого Сойлу заявлял, что Турция не обращает внимания на заявления президента США Джо Байдена. По его словам, если бы Анкара доверилась Вашингтону, то судьба страны была бы схожа с судьбой Афганистана.