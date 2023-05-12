Глава МВД Турции Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране

"США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - сказал он.