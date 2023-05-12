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Глава МВД Турции Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране. Об этом Сойлу заявил в интервью CNN Türk.

Глава МВД Турции Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране
© Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

"США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - сказал он.

Ранее Сулейман Сойлу заявлял, что западная пресса для реализации плана Соединенных Штатов устраивает манипуляции в отношении предстоящих президентских и парламентских выборов в Турции.

Сойлу отмечал, что после 1960 года западные страны внедрились в турецкую политическую систему. По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумел пресечь западное проникновение в страну.

До этого Сойлу заявлял, что Турция не обращает внимания на заявления президента США Джо Байдена. По его словам, если бы Анкара доверилась Вашингтону, то судьба страны была бы схожа с судьбой Афганистана.

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