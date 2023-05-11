Польша засекретила часть информации о найденной ракете

Польша приняла решение засекретить часть сведений о ходе расследования в связи с обнаружением на ее территории ракеты. Об этом в эфире Польского радио информировал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Польские власти 27 апреля заявили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 км от Быдгоща найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта».
«Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, — это информация секретная», — подчеркнул Яблоньский.
Другие подробности по ситуации с найденной ракетой глава польского МИД не привел.