"Мы можем начать наступать [с тем, что у нас есть] и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", - сказал Зеленский. "Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени", - добавил он.