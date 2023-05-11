Пока вы спали: последствия землетрясения в Японии и новый конфуз Байдена

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Товары из ЕС на $1 млрд «исчезли» при транзите через Россию

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Товары из Евросоюза на сумму более чем $1 млрд не достигли конечных пунктов назначения в Армении, Казахстане и Киргизии, «исчезнув» во время транзита по территории России. К такому выводу пришла газета Financial Times, изучив открытые данные и назвав происходящее «призрачной торговлей».

По данным издания, таким образом Россия может сохранить доступ к товарам двойного назначения, которые попали под санкции, в том числе к авиационным компонентам, оптическому оборудованию и газовым турбинам. При этом объем «призрачной торговли» может быть значительно выше, поскольку в сумму в $1 млрд входят лишь отдельные товары с ограниченным доступом, утверждают журналисты.

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток, проведя встречи с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала CNN.

«У них обоих есть слабые и сильные стороны. В течение 24 часов этот конфликт будет разрешен. Война будет закончена, полностью завершена», — заверил Трамп.

Бронепоезда ВС России отразили атаки украинских диверсантов

Четыре специальных бронированных поезда ВС РФ «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» отразили все атаки украинских диверсантов и успешно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

По его словам, бронепоезда сопровождают эшелоны с военными грузами и их экипажи также работают над оперативным восстановлением поврежденных участков железнодорожных путей.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», - подчеркнул Косенков.

Байден заблудился на сцене после речи с угрозами миру

Американский лидер Джо Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены на мероприятии в Нью-Йорке после своего выступления, в ходе которого он пригрозил проблемами всему миру в случае дефолта в США. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал PBS NewsHour.

На опубликованных кадрах видно, что после своей речи глава Белого дома попрощался с залом, развернулся и растерянно остановился, пытаясь найти выход. К нему подошел помощник и указал, куда нужно идти.

Более 500 домов разрушено в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения магнитудой 6,5 в японской префектуре Исикава, которое произошло 5 мая, оказались полностью или частично разрушены 540 жилых домов. Об этом со ссылкой на телеканал NHK пишет ТАСС.