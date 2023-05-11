CNN: ФБР отказалось предоставить документы, якобы доказывающие участие Байдена в коррупции

ФБР отказалось предоставить председателю председателю комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймсу Комеру внутренний документ, который, как утверждают некоторые республиканцы, доказывает, что Джо Байден был причастен к коррупции. Об этом сообщает CNN. Комер и сенатор Чак Грассли заявили ранее, что разговаривали с неназванным осведомителем, который утверждал, что документ ФБР содержит доказательства того, что Байден, будучи вице-президентом, предположительно был причастен к незаконным платежам, в которых также участвовал иностранный гражданин. Директор ФБР Кристофер Рэй во время своих показаний перед комитетом по ассигнованиям сената отказался подтвердить существование документа. При этом исполняющий обязанности помощника директора ФБР по делам конгресса Кристофер Данхэм в своем письме Комеру отметил, что "крайне важно, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную, которая может нанести ущерб расследованию, несправедливо нарушить неприкосновенность частной жизни или репутации". В шестистраничном ответе Комеру Данхэм заявил, что форма FD-1023 "используется агентами ФБР для записи непроверенных сообщений из конфиденциальных источников". После отказа Комер заявил, что "из ответа ФБР становится ясно, что незасекреченные записи, запрошенные комитетом по надзору, существуют, но они отказываются предоставить их комитету". Белый дом ранее раскритиковал непроверенное обвинение в адрес Байдена, назвав его еще одним из "необоснованных политически мотивированных нападок" республиканцев. Ранее Комер заявил, что президент США Джо Байден и его семья получили из Китая "миллионы долларов", но глава государства "лжет" насчет этого. Представители комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США также заявили, что члены семьи Байдена получили $1,3 млн от китайской энергетической компании с 2015 по 2017 год.