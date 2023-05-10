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WSJ: Запад впал в зависимость от ядерной энергетики России

В США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако зависимость западных стран от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии.

СМИ: Запад впал в зависимость от ядерной энергетики России
© РИА Новости

«У Запада недостаточно ядерного топлива и нет возможностей для его быстрого наращивания. Досадным фактом является то, что крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия „Росатом“, которая поддерживает спецоперацию», — сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание рассказало, что группа, включающая частную инвестиционную компанию Brookfield Asset Management, купила американского пионера в области электроэнергетики Westinghouse почти за 8 миллиардов долларов, сделав ставку на возрождение ядерной энергетики.

«Идет рост общественного признание ядерной отрасли и мы извлекли много уроков из прошлого», — приводит WSJ слова главного исполнительного директора Westinghouse Патрика Фрагмана.

При бурном росте и интересе к ядерной энергетике на Западе имеется сильная зависимость от российского урана. «Несмотря на прогресс отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для ядерного топлива оказалась непреодолимой», — подчеркнули в издании.

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