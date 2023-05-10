Зеленский заявил, что на Украине будет «максимум Европы в Европе»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна станет центром концентрации европейских ценностей. Его слова приводит «РИА Новости».
Зеленский уверен, что именно на Украине весь мир увидит «на что способна Европа».
«Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — сказал он.
Ранее Украина попросила у Запада еще три тысячи беспилотников, чтобы наносить удары по инфраструктуре РФ вдоль линии противостоянии.