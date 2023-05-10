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Зеленский заявил, что на Украине будет «максимум Европы в Европе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна станет центром концентрации европейских ценностей. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский заявил, что на Украине будет «максимум Европы в Европе»
© globallookpress.com

Зеленский уверен, что именно на Украине весь мир увидит «на что способна Европа».

«Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — сказал он.

The Hill: Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы «сохранить лицо»

Ранее Украина попросила у Запада еще три тысячи беспилотников, чтобы наносить удары по инфраструктуре РФ вдоль линии противостоянии.

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