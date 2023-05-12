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На Украине предложили обменять бывшего главу «Мотор Сич» на военнопленных

В Киеве захотели обменять бывшего главу украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

На Украине предложили обменять бывшего главу «Мотор Сич» на военнопленных
© ТАСС

По его словам, экс-руководителя предприятия, обвиняемого в республике в сотрудничестве с Россией, предлагается обменять на тысячу военнопленных. При этом Подоляк подчеркнул, что сначала Богуслаев должен быть приговорен судом к максимально жесткому наказанию, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Ранее бывший глава «Мотор Сич» написал письмо на имя руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Отмечается также, что до этого возможность обмена Богуслаева допускал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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