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Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру

Президент США Джо Байден заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединенных Штатах. Трансляцию речи главы Белого дома вел YouTube-канал PBS NewsHour.

Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
© lenta.ru

На кадрах видно, как американский лидер попрощался с залом. Затем он развернулся и не смог самостоятельно найти выход. К Байдену подошел помощник, который указал правильное направление.

Подобная ситуация произошла с президентом США в марте. Тогда Джо Байден не смог найти выход со сцены после завершения совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он собирался покинуть сцену, однако ему не сразу удалось сориентироваться.

Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира

Ранее Джо Байден предрек проблемы всему миру в случае возможного дефолта в США.

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