Евродепутат рассказал об угрозе для ЕС со стороны США

США , представляясь союзником Европы, в действительности регулярно вмешиваются во внутренние дела ЕС и прослушивают его лидеров, что представляет реальную угрозу для европейской независимости. Об этом заявил в среду на пленарной сессии Европарламента (ЕП) французский евродепутат Тьерри Мариани .

"Пришло время для того, чтобы наш парламент наконец посмотрел в лицо вмешательству со стороны американцев, которое представляет главную угрозу для нашей независимости. Пришло время для того, чтобы комиссия [ЕП по борьбе с внешним вмешательством] рассматривала реальные, а не выдуманные угрозы", - заявил он.

Политик напомнил о том, как бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в начале мая на заседании комиссии Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) по вопросу расследования иностранного вмешательства заявил, что американские разведслужбы прослушивали его на протяжении пяти лет, как и экс-президента республики Николя Саркози. Мариани процитировал выдержку из выступления Фийона, в котором тот признал, что "действительно сталкивался с иностранным вмешательством", однако "в большинстве случаев оно происходило со стороны дружественной и союзнической страны, которая называется Соединенные Штаты".