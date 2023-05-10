Столтенберг призвал трезво оценивать российские силы в ходе спецоперации

Западным странам следует трезво оценивать силы Москвы, задействованные в ходе спецоперации на Украине, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что ВС РФ создали вдоль линии соприкосновения и на угрожаемых участках мощные оборонительные укрепления, пишет РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что нельзя недооценивать россиян. Он добавил, что линия фронта практически не двигалась ни в ту, ни в другую сторону в течении нескольких месяцев.

За это время, уточнил генсек Североатлантического альянса, российские военные инженеры смогли подготовить для отражения грядущего контрнаступления значительные укрепления.