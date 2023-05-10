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Столтенберг призвал трезво оценивать российские силы в ходе спецоперации

Западным странам следует трезво оценивать силы Москвы, задействованные в ходе спецоперации на Украине, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что ВС РФ создали вдоль линии соприкосновения и на угрожаемых участках мощные оборонительные укрепления, пишет РИА «Новости».

Столтенберг призвал трезво оценивать российские силы в ходе спецоперации
© globallookpress.com

Столтенберг отметил, что нельзя недооценивать россиян. Он добавил, что линия фронта практически не двигалась ни в ту, ни в другую сторону в течении нескольких месяцев.

За это время, уточнил генсек Североатлантического альянса, российские военные инженеры смогли подготовить для отражения грядущего контрнаступления значительные укрепления.

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Ранее Столтенберг сообщил, что вступление Украины в альянс возможно, но страна будет принята в организацию только при условии сохранения ею суверенитета.

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