$76.69-0.1384.15-0.76

В Турции началась встреча представителей РФ и Украины по зерновой сделке

В Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны России, Украины и Турции по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Турции.

В Турции началась встреча представителей РФ и Украины по зерновой сделке
© РИА Новости

Отмечается, что встреча пройдёт в четырехстороннем формате и продлится до 11 мая. «В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности», – сообщил министр обороны Турции Хулуси Акара.

Ранее политолог Сергей Станкевич назвал условия для продлении зерновой сделки.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий