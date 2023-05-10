В Турции началась встреча представителей РФ и Украины по зерновой сделке

В Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны России , Украины и Турции по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Турции.

Отмечается, что встреча пройдёт в четырехстороннем формате и продлится до 11 мая. «В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности», – сообщил министр обороны Турции Хулуси Акара.