В Турции началась встреча представителей РФ и Украины по зерновой сделке
В Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны России, Украины и Турции по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Турции.
Отмечается, что встреча пройдёт в четырехстороннем формате и продлится до 11 мая. «В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности», – сообщил министр обороны Турции Хулуси Акара.
Ранее политолог Сергей Станкевич назвал условия для продлении зерновой сделки.