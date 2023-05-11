В ЮАР попросили особо не рассчитывать на единую валюту БРИКС

Страны БРИКС смогут обсудить возможность создания единой валюты блока на саммите, который пройдет в Южно-Африканской Республике в августе, однако особо рассчитывать на успех не стоит. Таким образом инициативу прокомментировала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, передает Bloomberg.

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По словам главы МИД, к идее стоит присмотреться внимательно, но экономика слишком сложна, а для введения общей валюты нужно учитывать интересы всех участников. Особенно если мировая экономика замедлилась, а страны только выходят из кризиса.

Пандор попросила не ждать, что предложение обязательно заработает, хотя страны БРИКС действительно задаются вопросом, почему бы им не использовать для торговли свои валюты, а не доллары США.

В свою очередь глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго напомнил, что дискуссия о едином платежном средстве должна будет ответить на вопросы по поводу создания единого центробанка и его расположении.

Он отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, подчеркнул экономист, то, во-первых, европейские страны находятся рядом друг с другом, а во-вторых, все они отказались от национальных валют, на что ни одна страна БРИКС идти в настоящее время не готова.