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В ЮАР попросили особо не рассчитывать на единую валюту БРИКС

Страны БРИКС смогут обсудить возможность создания единой валюты блока на саммите, который пройдет в Южно-Африканской Республике в августе, однако особо рассчитывать на успех не стоит. Таким образом инициативу прокомментировала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, передает Bloomberg.

В ЮАР попросили особо не рассчитывать на единую валюту БРИКС
© Lenta.ru

По словам главы МИД, к идее стоит присмотреться внимательно, но экономика слишком сложна, а для введения общей валюты нужно учитывать интересы всех участников. Особенно если мировая экономика замедлилась, а страны только выходят из кризиса.

Пандор попросила не ждать, что предложение обязательно заработает, хотя страны БРИКС действительно задаются вопросом, почему бы им не использовать для торговли свои валюты, а не доллары США.

В свою очередь глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго напомнил, что дискуссия о едином платежном средстве должна будет ответить на вопросы по поводу создания единого центробанка и его расположении.

Он отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, подчеркнул экономист, то, во-первых, европейские страны находятся рядом друг с другом, а во-вторых, все они отказались от национальных валют, на что ни одна страна БРИКС идти в настоящее время не готова.

Ранее о необходимости создания единой валюты для расчетов внутри стран БРИКС заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, полагаться на западные страны больше нельзя, потому что они обманывают ради собственных целей.

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