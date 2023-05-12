Турция подвела итоги переговоров по зерновой сделке

Стороны переговоров по зерновой сделке движутся к соглашению о ее продлении. Итоги переговоров представителей России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле подвел глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, сообщает CNN Turk.

© Lenta.ru

«Первые итоги показывают, что встреча в Стамбуле прошла позитивно. Процесс движется в направлении продления зерновой сделки», — заявил министр.

Он добавил, что в ходе переговоров рассматривался вопрос о шести застрявших в украинских портах турецких торговых судах и было достигнуто соглашение об их безопасном возвращении в Турцию.