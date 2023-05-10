Грузия не станет вводить санкции против России

Власти Грузии не намерены вводить санкции против России. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили объяснил такое решение национальными интересами государства и желанием Тбилиси избежать обострения отношений с РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что Тбилиси до сих пор «находятся под большим риском возможного военного конфликта с Россией».