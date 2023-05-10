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Столтенберг надеется, что Швеция вступит в НАТО к июлю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что процесс вступления Швеции в НАТО будет завершен к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN.

Столтенберг надеется, что Швеция вступит в НАТО к июлю
© globallookpress.com

"Я абсолютно уверен, что Швеция станет членом НАТО. Я буду усердно работать, чтобы это произошло к саммиту в Вильнюсе в июле этого года", - сказал он.

Столтенберг при этом указал, что Швеция, независимо от своего статуса, уже получила ряд гарантий от стран НАТО по защите ее территории. "Несколько стран НАТО, в том числе США, предоставили двусторонние гарантии, - продолжил он. - К тому же теперь, после вступления Финляндии в НАТО, Швеция со всех сторон окружена членами альянса. Поэтому совершенно немыслимо, что Швеция может быть атакована без какой-либо реакции со стороны НАТО".

"Так что мы уже далеко продвинулись, и я надеюсь, что мы сможем завершить этот процесс к саммиту в Вильнюсе", - подытожил Столтенберг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

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