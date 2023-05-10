Столтенберг надеется, что Швеция вступит в НАТО к июлю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что процесс вступления Швеции в НАТО будет завершен к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN.

"Я абсолютно уверен, что Швеция станет членом НАТО. Я буду усердно работать, чтобы это произошло к саммиту в Вильнюсе в июле этого года", - сказал он.

Столтенберг при этом указал, что Швеция, независимо от своего статуса, уже получила ряд гарантий от стран НАТО по защите ее территории. "Несколько стран НАТО, в том числе США, предоставили двусторонние гарантии, - продолжил он. - К тому же теперь, после вступления Финляндии в НАТО, Швеция со всех сторон окружена членами альянса. Поэтому совершенно немыслимо, что Швеция может быть атакована без какой-либо реакции со стороны НАТО".

"Так что мы уже далеко продвинулись, и я надеюсь, что мы сможем завершить этот процесс к саммиту в Вильнюсе", - подытожил Столтенберг.