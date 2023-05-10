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На Украине опровергли слухи о гибели главкома ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На Украине опровергли слухи о гибели главкома ВСУ
© Lenta.ru

Как утверждает Маляр, в российском инфополе распространяются слухи о гибели украинского командования.

«На протяжении недель трех такие сообщения. Все живы», — написала замминистра.

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Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не примет участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов из-за напряженной ситуации на фронте.

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