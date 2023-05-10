На Украине опровергли слухи о гибели главкома ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Как утверждает Маляр, в российском инфополе распространяются слухи о гибели украинского командования.

«На протяжении недель трех такие сообщения. Все живы», — написала замминистра.