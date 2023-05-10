Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III

Установлена личного загадочного персонажа с коронации Карла III, которого пользователи сети приняли за "смерть с косой". Об этом сообщает NY Post.

На следующий день после коронации Карла III и Камиллы Паркер Боулз в Twitter завирусилось видео, на котором в проходе Вестминстерского аббатства мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, который напоминает косу. Как выяснили журналисты Newsweek, это был церковный служитель, который не является членом духовенства аббатства, но помогает в проведении служб и иногда несет жезл перед епископом или священником.

Видео с таинственным гостем повлекло за собой множество ироничных комментариев в сети. "Каждое большое событие привлекает незваных гостей, но поклонники королевской семьи пошутили, что увидели в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла самого "Ангела смерти"", "Поэтому Карл был таким грустным все время?", "А может это Меган Маркл", - писали пользователи.