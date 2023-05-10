Боррель опроверг слова Столтенберга о согласии НАТО принять Украину

Решение о вступлении Украины в НАТО примут члены НАТО, а не генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом в интервью испанскому телеканалу Sexta сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

О том, что страна войдет в альянс, Столтенберг заявил во время поездки в Киев в апреле.

«Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса», - указал Боррель.

При этом он подчеркнул, что сейчас данный вопрос не стоит на повестке дня. Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС, этот процесс не рассматривали и до того, как начался конфликт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы получить поддержку партнеров. Она может быть выражена в приглашении в альянс уже в текущий период, указал он.

РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление глав правительств стран Северной Европы, ранее сообщило, что Власти Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии