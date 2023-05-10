В Германии захотели ввести новый закон о смене пола

Правительство ФРГ представило законопроект, облегчающий юридическую процедуру по смене пола, имени и фамилии в документах. Об этом пишет издание Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

© Lenta.ru

Отмечается, что «Акт о самоопределении» позволит немецким гражданам 14 лет и старше без решения суда и экспертной оценки комиссии в органах ЗАГС менять соответствующие паспортные данные в рамках трансгендерного перехода. Лица до 14 лет смогут сделать то же самое при наличии письменного разрешения от их родителей или опекунов.

«Мы сделали еще один большой шаг вперед с «Актом о самоопределении» в борьбе против дискриминации трансгендеров, интерсексуалов и небинарных персон», — заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Лиза Паус.