Генерал ВВС США назвал главный страх НАТО в украинском конфликте

Отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав назвал в беседе с ABC победу Украины на поле боя главным страхом НАТО.

Генерал подчеркнул, что Запад боится победы Киева. Он также добавил, что риторика сдерживания, используемая российским лидером Владимиром Путиным, оказывает значительное воздействие, кроме того, в Европе боятся ядерной эскалации.

Бридлав также заявил, что ограниченная помощь ВСУ связана с тем, что Украине не дают достаточно ресурсов, чтобы одержать победу. Однако имеющихся ресурсов ей хватит, чтобы «не потерпеть поражения на поле боя».