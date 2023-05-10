Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешаться в выборы

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются повлиять на выборы президента Турции, в том числе с помощью американских СМИ. Об этом сообщает Memleket Gazetesi.

По словам Сойлу, после 1960 года (год госпереворота в Турции) США распространили свое влияние на политическую систему страны, но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось это изменить.

«Тайип Эрдоган совершил великие революции. В этом смысле Турция вышла на совершенно другой уровень. Поэтому Запад нацелен на Эрдогана во время выборов», - сказал министр.

Он также заявил, что кандидат в президенты от оппозиционного альянса Турции (включает шесть партий) Кемаль Кылычдароглу стремится к сотрудничеству с США.

Глава МВД заявил, что партия Кылычдароглу сближается с Демократической партией народов (ДПН) - левой партией, отстаивающей права этнических меньшинств в стране, в том числе курдского меньшинства. Сойлу обвинил ДПН в связях с США.

«Главная цель тех, кто хочет объединиться с ДПН, - сотрудничать с США», - заключил он.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Кылычдароглу считается главным соперником действующего президента Эрдогана. Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».