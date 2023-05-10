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Япония пообещала оставить в силе санкции против России и продолжить поддержку Украины

Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония пообещала оставить в силе санкции против РФ
© EPA

"Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины", - сказал он, повторив критику в адрес Москвы и высказав мнение, что ее действия "не могут быть оправданы никакой причиной". Таким образом Мацуно ответил на вопрос журналиста о выступлении президента России Владимира Путина, который на параде Победы на Красной площади 9 мая заявил о развязанной против РФ войне.

"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - заявил президент РФ. Путин обвинил в происходящем "западные глобалистские элиты", подчеркнув, что для Москвы недружественных народов нет "ни на Западе, ни на Востоке", и назвал нынешний режим в Киеве преступным, а украинский народ - его заложниками.

Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в Группе семи сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России", иногда создается впечатление, что Токио "бежит впереди паровоза". Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко в интервью ТАСС ранее назвал деструктивной позицию Токио по Украине, отметив, что она привела к спаду в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве.

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